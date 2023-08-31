Австралийский сенатор призвал держаться в стороне от Украины

Сенатор Ральф Бабет, представляющий Единую австралийскую партию, в подкасте Opposition Program заявил, что стране не следует участвовать в конфликте вокруг Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Бабет призвал Австралию держаться в стороне от Украины и подчеркнул, что у страны есть свои проблемы, которые надо решать. По мнению политика, «нам не надо толкать русских ближе к китайцам». Кроме того, он предложил не оказывать финансовую помощь Киеву.

26 июня правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов — порядка 74 миллионов долларов США. В него вошли 70 боевых машин.