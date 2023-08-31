$95.93+0.22104.45+0.97

Иранский корабль запросил помощь Саудовской Аравии

Судно под иранским флагом запросило помощи у Саудовской Аравии в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Иранский корабль запросил помощь у Саудовской Аравии
© РИА Новости

Уточняется, что причиной запроса стала травма одного из членов экипажа. Отмечается, что Саудовская Аравия ответила на просьбу о помощи. Состояние пострадавшего члена экипажа не уточняется. Подробности ситуации также остаются неизвестным.

Иран и Саудовская Аравия помирились

Ранее во время дайвинга в Красном море без вести пропала туристка из России.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости