Иранский корабль запросил помощь у Саудовской Аравии

Судно под иранским флагом запросило помощи у Саудовской Аравии в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что причиной запроса стала травма одного из членов экипажа. Отмечается, что Саудовская Аравия ответила на просьбу о помощи. Состояние пострадавшего члена экипажа не уточняется. Подробности ситуации также остаются неизвестным.