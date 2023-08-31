Минфин США внес российскую компанию в санкционный список по КНДР

Министерство финансов США внесло московскую компанию «Интеллект» в список рестрикций, направленных против КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ведомстве пояснили, что в черный список также внесен связанный с компанией гражданин России Сергей Козлов.

Напомним, что включение в перечень такого типа означает означает заморозку всех активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.