Во Франции выявили первый случай нового подвида COVID-19
Во Франции выявили первый случай нового подвида коронавирусной инфекции «пирола». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.
По данным агентства, первым заболевшим стал человек в департаменте Об на северо-востоке страны.
На сегодняшний день «пиролу» также фиксировали в более чем десяти странах, в том числе США, Швеции и Дании.
Предполагается, что данная мутация может обходить иммунитет человека, который он приобрел после заражения другими вариантами COVID-19.
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