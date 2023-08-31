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Во Франции выявили первый случай нового подвида COVID-19

Во Франции выявили первый случай нового подвида коронавирусной инфекции «пирола». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.

Во Франции выявили первый случай нового подвида COVID-19
© РИА Новости

По данным агентства, первым заболевшим стал человек в департаменте Об на северо-востоке страны.

На сегодняшний день «пиролу» также фиксировали в более чем десяти странах, в том числе США, Швеции и Дании.

Предполагается, что данная мутация может обходить иммунитет человека, который он приобрел после заражения другими вариантами COVID-19.

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