Кадыров прокомментировал санкции США против его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал введение США санкций против его матери Аймани Кадыровой. Он подчеркнул, что перестал удивляться странным решениям западных государств.

«Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять — теперь в списках моя дорогая мама», — заявил Кадыров.

По его словам, весь мир знает о том, что она занимается исключительно благотворительной деятельностью, в связи с чем решение Вашингтона можно расценить лишь как намеренное и циничное пренебрежение всеми нормами этики.