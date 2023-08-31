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Кадыров прокомментировал введение США санкций против его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал введение США санкций против его матери Аймани Кадыровой. Он подчеркнул, что перестал удивляться странным решениям западных государств.

Кадыров прокомментировал санкции США против его матери
© globallookpress.com

«Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять — теперь в списках моя дорогая мама», — заявил Кадыров.

По его словам, весь мир знает о том, что она занимается исключительно благотворительной деятельностью, в связи с чем решение Вашингтона можно расценить лишь как намеренное и циничное пренебрежение всеми нормами этики.

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Ранее Кадыров назвал себя дважды обязанным жизнью президенту России Владимиру Путину и заявил, что всегда готов выполнить любой его приказ, даже если это обернется для него трагичным финалом.

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