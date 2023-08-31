Участника беспорядков у Капитолия приговорили к 17 годам тюрьмы в США
Суд в США приговорил одного из лидеров ультраправого движения Proud Boys Джозефа Биггса к 17 годам тюрьмы за участие в беспорядках во время штурма Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.
«Бывший лидер ультраправой группы Proud Boys был приговорен в четверг к 17 годам тюремного заключения, что чуть меньше самого длительного наказания, назначенного участнику беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии США», — говорится в тексте.
В WP отметили, что Биггс стал четвертым человеком из Proud Boys, которого признали виновным по делу о штурме Капитолия в 2023 году. Самый большой срок, 18 лет тюрьмы, получил основатель праворадикальной группировки Oath Keepers Стюарт Роудс.
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