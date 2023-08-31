Совет Африканского союза приостановил членство Габона после переворота

Совет мира и безопасности Африканского союза приостановил членство Габона, после того, как в республике произошел военный переворот. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

© Wikipedia

Габон входил в АС на протяжении 60 лет, с 1963 года. Республика первоначально вступила в Организацию африканского единства, затем, после ее переименования и преобразования, автоматически перешла в союз.

За три года до вступления страна получила номинальную независимость от Франции - в Габоне осталась французская военная база, а также продолжили действовать различные компании, занятые в добыче ресурсов.

В августе 2023 года в республике произошел военный переворот. Лидеры мятежников аннулировали результаты президентских выборов, закрыли границы страны, распустили правительство и парламент.

Африканский союз осудил действия военных. В частности, председатель комиссии союза Мусса Факи Махамат сообщил, что переворот не является средством выхода из кризиса.

Напомним, что в 2017-2023 годах на африканском континенте произошли перевороты в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Зимбабве и других республиках.