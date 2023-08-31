ECOWAS обратилось с предложением к мятежникам в Нигере

Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком в девять месяцев. Об этом сообщило агентство AFP .

Детали предложения не раскрываются. Одновременно он подчеркнул, что санкции ECOWAS против Нигера не будут смягчены без "позитивных корректировок" со стороны военных, которые захватили власть в стране.

Ранее военное руководство Нигера выступило с предложением о трехлетнем переходном периоде, по окончании которого в стране будут восстановлены конституционные институты. ECOWAS отвергло его. Одновременно Алжир обнародовал план из шести пунктов по стабилизации ситуации в Нигере и возвращению страны к конституционному порядку. Он предусматривает, в частности, шестимесячный переходный период во главе с гражданским лицом.