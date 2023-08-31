Британцы выступили против размещения в стране ядерного оружия США
Большинство британцев выступило против размещения в стране ядерного оружия США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно статистике портала, против данной идеи высказались 59% респондентов. При этом 39% британцев отметили, что выступают категорически против этого. В поддержку размещения ядерного оружия США в Великобритании высказались 23% респондентов.
Всего в опросе приняли участие 3527 взрослых британцев.
Ранее стало известно о планах Вашингтона по переброске двух эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-35A, способных нести ядерное оружие, на военно-воздушную базу Лейкенхит в английском графстве Саффолк.
Рамблер: главные новости