Названы две главные страны-кандидата на членство в ЕС

Сербия и Черногория, вероятнее всего, станут следующими членами Евросоюза (ЕС), так как они больше всего отвечают формальным требованиям, которые ЕС предъявляет к потенциальным кандидатам. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

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«На первых двух позициях в ЕС стоят Сербия и Черногория. В ЕС считают, что именно эти две страны, особенно Черногория, по многим параметрам очень близки к тому, чтобы привести все формальности в соответствие с европейским законодательством, привести все к экономическим параметрам», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что 2025 год был ориентиром для вступления в ЕС, однако в течение последних лет мнение европейских официальных лиц могло поменяться.

«Сейчас Черногория все же ближе к вступлению в ЕС, но раньше в свете связей этих двух стран было такое видение, что эти две страны нужно принимать одновременно», — уточнил специалист.

Однако у Сербии очень своеобразная внешняя политика: она дружит и с ЕС, и с Россией, и с НАТО, там очень сложный процесс с Косово. Поэтому все это немного затянулось, и они думают, стоит ли в связке с Сербией рассматривать Черногорию либо можно принимать Черногорию отдельно Николай Топорнин