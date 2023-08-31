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Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс

Турция продолжит придерживаться независимого курса и не станет гоняться за приключениями. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс
© globallookpress.com

Он отметил, что в условиях «растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями».

«Несмотря на давление, мы будем придерживаться независимого курса и не станем гоняться за ненужными приключениями», — добавил Эрдоган.

При этом уточнять, кто именно оказывает на Турцию давление он не стал.

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