Боррель сообщил о возможном вступлении в ЕС 10 новых стран
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует начать подготовку к значительному расширению. Он пояснил, что в организацию может войти десять новых государств. Об этом пишет ТАСС.
Боррель отметил, что необходимо обдумать график приема новых членов.
Чиновник не назвал, какие конкретно страны предполагается включить в ЕС.
В настоящее время официальными кандидатами на вступление являются Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина.
В списке потенциальных кандидатов числятся Грузия и непризнанная Республика Косово.
Напомним, что в конце августа прошел очередной саммит БРИКС. На нем было принято решение о расширении организации: шесть государств, отвечающих необходимым критериям, было включено в качестве постоянных членов и 17 - в качестве стран-партнеров БРИКС.