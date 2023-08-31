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Боррель сообщил о возможном вступлении в ЕС 10 новых стран

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует начать подготовку к значительному расширению. Он пояснил, что в организацию может войти десять новых государств. Об этом пишет ТАСС.

Боррель сообщил о возможном вступлении в ЕС 10 новых стран
© globallookpress.com

Боррель отметил, что необходимо обдумать график приема новых членов.

Чиновник не назвал, какие конкретно страны предполагается включить в ЕС.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление являются Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина.

В списке потенциальных кандидатов числятся Грузия и непризнанная Республика Косово.

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Напомним, что в конце августа прошел очередной саммит БРИКС. На нем было принято решение о расширении организации: шесть государств, отвечающих необходимым критериям, было включено в качестве постоянных членов и 17 - в качестве стран-партнеров БРИКС.

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