Боррель сообщил о возможном вступлении в ЕС 10 новых стран

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует начать подготовку к значительному расширению. Он пояснил, что в организацию может войти десять новых государств. Об этом пишет ТАСС.

Боррель отметил, что необходимо обдумать график приема новых членов.

Чиновник не назвал, какие конкретно страны предполагается включить в ЕС.

В настоящее время официальными кандидатами на вступление являются Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина.

В списке потенциальных кандидатов числятся Грузия и непризнанная Республика Косово.