Боррель сообщил о возможном вступлении в ЕС 10 новых стран

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил о необходимости быть готовыми к расширению ЕС. По оценкам политика, в объединение может вступить десять новых стран, сообщает ТАСС.

«Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению десяти новых государств. Нужно обдумать временные рамки их приема», — отметил Боррель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о возможном расширении ЕС к 2030 году на открытии XVIII Международного стратегического форума в Словении.