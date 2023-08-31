Боррель: ЕС не рассматривает предложения по Киеву, кроме «плана Зеленского»

Европейский союз не рассматривает какие-либо предложения по урегулированию украинского конфликта, кроме так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Как передаёт его слова ТАСС, план украинского лидера является единственным, который обсуждается на международной арене.

При этом другие планы от КНР, Бразилии, африканских стран, по словам Борреля, были отодвинуты.

«Ни один из них не был на сцене, кроме плана Зеленского», — отметил он.

16 августа глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил назвать будущий мирный план по урегулированию украинского конфликта «Миром без Зеленского».