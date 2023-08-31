Сийярто: одна из стран ЕС предложила санкции против ядерной энергетики РФ

Одна из стран Евросоюза предложила на встрече глав МИД в Толедо ввести санкции против организаций и предприятий ядерной энергетики России. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, он решительно выступил против этой идеи, обратив внимание в целом на вредоносный характер европейской санкционной политики.

"Одно из государств - членов ЕС заявило о необходимости введения санкций, направленных против российской атомной отрасли, но правительство Венгрии по-прежнему не пойдет на это", - сказал глава МИД в интервью венгерскому телеканалу М1 в перерыве заседания. "И не только потому, что это противоречит национальным интересам, но и потому, что предложение о ядерных санкциях подрывает конкурентоспособность европейской экономики и выставляет нас в глупом виде", - продолжил Сийярто.

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Он не уточнил, от кого поступило такое предложение, но отметил, что США продолжают тесное сотрудничество с российской ядерной энергетикой, пока ЕС обсуждает санкции против нее.

"По последним статистическим данным, Соединенные Штаты более чем удвоили импорт урана из России в первой половине 2023 года, причем таких высоких показателей в этой сфере не было с 2005 года. Около четверти ядерных реакторов работают там на российском топливе", - заявил министр, обратив внимание на умение США добиваться снижения конкурентоспособности европейцев.

АЭС "Пакш", использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.