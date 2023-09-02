Адвокат Трампа заявил о своей невиновности по делу о выборах в США

Ранее сообщалось, что Трамп стал фигурантом уже четырех уголовных дел о выборах 2020 года после того, как офис прокурора по округу Фултон в Джорджии предъявил ему и еще 18 сотрудникам его предвыборного штаба обвинения в незаконных попытках отменить результаты выборов. Политика и членов его штаба обвиняют в сговоре с целью подлога результатов выборов и подстрекательстве чиновников к нарушению присяги. Всем подсудимым также было предъявлено обвинение в рэкете, статья влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.