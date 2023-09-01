В Белом доме высказались об ударах ВСУ по территории России

«Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов [Украины] вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их», — сказал он, подчеркнув, что Вашингтон сосредоточен лишь на том, чтобы Киев мог «отвоевать свою территорию».