Назначенный после переворота в Габоне генерал принес присягу президента

Генерал Брис Клотер Олиги Нгема принёс присягу в качестве президента переходного периода Габона. Ранее организаторы военного переворота в Габоне назначили его главой государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

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«Генерал Олиги принесет в понедельник перед Конституционным судом присягу в качестве президента переходного периода», – заявил агентству AFP официальный представитель военных полковник Ульрих Манфумби Манфумби.

Он также добавил, что новое правительство Габона начнёт постепенно создавать институты переходного периода, при этом страна будет уважать свои международные и внутренние обязательства.