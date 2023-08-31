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Зеленский заявил о намерении баллотироваться в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении переизбраться на второй срок, если в 2024 году пройдут выборы. Соответствующее заявление он сделал в интервью RTP.

Зеленский сообщил о решении баллотироваться на второй срок
© globallookpress.com

«В 2024 году, если конфликт продолжится, и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну», — сказал Зеленский.

Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента

Также он выразил уверенность, что «мировая демократия» поддержит его в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Киев может провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности Зеленского.

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