США предрекли рекордный экономический ущерб от урагана

Мощный ураган «Идалия», обрушившийся в конце августа на побережье Флориды, может привести к рекордному экономическому ущербу для США. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на подсчеты аналитиков компании AccuWeather.

Суммарный ущерб от тропического шторма третьей категории по шкале Саффира-Симпсона может составить 18-20 миллиардов долларов. Ни одно из обрушившихся на территорию США стихийных бедствий в этом году еще не приводило к столь значительному урону.

Негативные последствия от разрушений отразятся на всей американской страховой отрасли. Шторм образовался в Мексиканском заливе и привел к серьезному ущербу для инфраструктуры в районах, расположенных вблизи западного побережья Флориды.

Наводнения также затронули территории в штатах Джорджия и Северная Каролина. По предварительной оценке швейцарского банка UBS, ущерб от стихийного бедствия уже составил 9,36 миллиарда долларов. Однако в дальнейшем урон может вырасти по мере обнаружения новых разрушений.

В то же время, как отметил старший директор по страховым решениям CoreLogic Том Ларсен, суммарный ущерб от «Идалии» окажется гораздо меньше в сравнении с уроном от прошлогоднего урагана «Ян», который привел к урону в размере 113 миллиардов долларов. Это объясняется тем, что основной удар от недавнего тропического шторма пришелся на территорию сельского малонаселенного района Флориды, где насчитывалось малое количество застрахованных домов и сооружений.