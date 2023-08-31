Пока вы не уснули: отставка главы МИД Британии и причина украинского кризиса

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Глава Минобороны Великобритании подал в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Как сообщает РИА Новости, чиновник направил премьер-министру соответствующее заявление.

«После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности», — говорится в официальном письме.

Премьер принял отставку Уоллеса. В официальном письме, опубликованном на сайте британского правительства, Сунак заявил, что понимает его желание уйти с должности.

В США назвали причину украинского кризиса

Предпосылки начала военных действий на Украине были созданы США еще задолго до президентства Владимира Путина. Об этом рассказал в своем YouTube-канале американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пишет РИА Новости.

В 2021 году США и НАТО фактически проигнорировали предложения России по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток и принятие в его состав Украины. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.

Российские средства ПВО перехватили две авиабомбы JDAM ВСУ

Российские средства ПВО перехватили две управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, система ПВО РФ перехватила два реактивных снаряда HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Новый министр обороны Британии пообещал поддерживать Украину

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс пообещал продолжить поддержку Украины на новой должности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) вскоре после назначения главой военного ведомства.

«Для меня большая честь быть назначенным министром обороны. <…> Вступая в должность, я с нетерпением жду возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил <…> и продолжить поддержку Великобританией Украины», — написал Шаппс.

Он также выразил благодарность экс-министру обороны Бену Уоллесу, отметив его вклад в глобальную безопасность Великобритании за четыре года нахождения в должности.

В трех городах Швеции за ночь произошли четыре взрыва

Четыре взрыва произошли в трех городах Швеции за одну ночь, никто не пострадал. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

Два первых взрыва произошли около 01:00 по местному времени (02:00 мск) с разницей в 10 минут в городе Гетеборг на западном побережье королевства. Час спустя поступило сообщение о взрыве в столичном пригороде Норсборг и городе Нючепинг, находящемся примерно в 100 км к югу от Стокгольма. По информации полиции, все четыре взрыва произошли в жилых домах.

Лукашенко назвал глупыми требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал глупыми и необоснованными требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.

Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, власти Польши и стран Балтии нагнетают истерию по поводу присутствия в Белоруссии бойцов «Вагнера».

Он отметил, что сами эти страны при этом увеличивают свои военные бюджеты, а также стягивают к границам Белоруссии крупные воинские формирования.

Сербские депутаты призвали ко вступлению в БРИКС вместо ЕС

Депутаты из правящей в Сербии коалиции предложили изменить внешнеполитическую ориентацию страны, направленную на вступление в ЕС, и присоединиться к БРИКС. Об этом рассказал корреспондент «Коммерсанта» на Балканах Геннадий Сысоев.

С инициативой по вступлению в БРИКС в начале недели выступили два депутата от Движения социалистов. Один из них, Боян Торбица, исполняет обязанности руководителя движения. Депутаты направили главе парламента Сербии Владимиру Орличу проект резолюции о присоединении страны к БРИКС.

МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения госграницы страны самолетом Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, истребитель МиГ-31 был поднят в воздух после обнаружения «приближающейся к государственной границе РФ воздушной цели».

Медведев заявил, что на Украине осталось около половины населения

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на Украине осталось около половины населения. В своем Telegram-канале он оценил численность населения страны в 19,7 млн человек. Еще 17,9 млн находятся за границей, в том числе 7,1 млн — в России, заявил Медведев.

Политик напомнил, что в 2001 году перепись населения на Украине показала, что в стране проживали около 48,5 млн человек. При этом некоторая часть граждан работала за границей, имея на родине лишь регистрацию. Уже в 2019 году кабмин Украины обнародовал данные электронной переписи — тогда в стране насчитали 37 миллионов 289 человек. Аналогичные цифры привел в 2022 году и Украинский институт будущего — 37,6 млн человек.

Главы МИД БРИКС пригласили Индонезию в альянс

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что министры иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) направили стране приглашение присоединиться к блоку. Об этом сообщает ANTARA News.

Марсуди подчеркнула, что Индонезия все еще проводит анализ преимуществ вступления в БРИКС.

«Внутренние исследования все еще проводятся, чтобы взвесить выгоды с политической и экономической точки зрения», - сказала она.