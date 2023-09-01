СБ ООН назначил заседание по Украине

Совет Безопасности ООН 20 сентября в ходе недели высокого уровня Генассамблеи проведет открытые дебаты по Украине. Об этом говорится в распространенной программе работы Совбеза на этот месяц.

В сентябре председательство перешло к Албании. В программе тема обозначена как "Поддержание международного мира и безопасности: Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: Обеспечение мира и безопасности Украины".