Le Figaro: Франция теряет влияние в Африке, в то время как Россия наращивает его

Россия усиливает свое влияние в Африке, примером чему могут служить саммиты Россия - Африка в Санкт-Петербурге и БРИКС в ЮАР, в то время как французская дипломатия теряет равновесие из-за череды госпереворотов в странах континента. Об этом говорится в аналитическом обзоре, который опубликовала газета Le Figaro.

© EPA/TACC

Издание отмечает, что за последние несколько лет африканские страны освободились от французского влияния и начали устанавливать связи в глобальном масштабе. Этот процесс проходит через Москву. Газета констатирует, что в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин провел саммит Россия - Африка, а недавняя встреча лидеров БРИКС в ЮАР, на которой в состав сообщества было принято решение включить шесть новых членов, стала для РФ успехом. "Тот факт, что Египет и Эфиопия присоединились к БРИКС, побуждает [других] африканцев смотреть в этом же направлении", - приводит Le Figaro слова министра иностранных дел одной из стран Запада, пожелавшего сохранить анонимность.

Видео дня

Что касается Франции, то относительно ситуации в Нигере Париж избрал твердую позицию: он требует возврата к власти президента Мохамеда Базума и отказывается признавать власть мятежников, отзывать своего посла из Ниамея и выводить из страны своих военнослужащих. Газета указывает, что спустя месяц после переворота эта позиция практически не находит поддержки. Президент США Джо Байден, желающий спасти свою военную базу в Нигере, не видит проблем в диалоге с мятежниками.

После Нигера события в Габоне стали очередным ударом по влиянию Франции, которая до этого вынужденно вывела свои военные контингенты из Центрально-Африканской Республики, Мали и Буркина-Фасо. "В Габоне, так же как и в Нигере или Мали, у французов нет необходимых рычагов для изменения ситуации", - сказал собеседник газеты.