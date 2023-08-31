Newsweek: грязная вода во Флориде может стоить людям жизни

Наводнение, с которым столкнулся американский штат Флорида, грозит размножением в местной воде патогенных микроорганизмов, из-за которых люди могут лишиться конечностей или даже умереть. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на исследователя из Университета Флориды.

Мощный шторм, вызванный ураганом «Идалия», обрушился на побережье Флориды 30 августа, затронув прибрежные поселения. Более 275 тысяч местных жителей остались без электричества, множество домов оказались повреждены.

Доцент кафедры экологической инженерии Университета Флориды Антарприт Ютла и его коллеги изучали воздействие на воду экстремальных погодных явлений, в первую очередь, ураганов.

После урагана «Иэн» в сентябре 2022 года они взяли образцы воды в местности Форт-Майерс во Флориде и обнаружили две патогенные бактерии - Vibrio vulnificus и Vibrio parahaemolyticus. Условия высоких температур и присутствие планктона способствовали их размножению.

Их воздействие на жителей затопленных районов может быть катастрофическим, предупредил ученый.

«Уровень смертности от этих патогенов довольно высок, также люди, заразившиеся этими инфекциями, могут потерять ноги или руки», - заявил Ютла.

Случаи заболевания в Форт-Майерс в основном были связаны с употреблением зараженных морепродуктов и «контактами с водой», содержащей патогены. Ютла заявил, что в результате заражения тогда погибли как минимум восемь человек. Наиболее уязвимы к возбудителям маленькие дети и пожилые люди с заболеваниями.