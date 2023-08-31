Дату визита Эрдогана в Россию пока не подтвердили

Дата поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию пока не подтверждена окончательно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что встречу Эрдогана и президента России Владимира Путина планируется провести в Сочи 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана «пройдет скоро». Он подтвердил, что переговоры проведут в России.

«Визит господина президента в Россию предвидится. Но мы не объявляли прессе дату. Мы не делали каких-либо комментариев по этому поводу, я не знаю, откуда СМИ взяли эту информацию», - заявили в турецкой администрации.

Собеседник РИА Новости отметил, что 4 сентября - лишь одна из планируемых дат.

В середине июля Эрдоган сообщил, что Анкара готовится к визиту Путина в августе.

За месяц до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.