Дату визита Эрдогана в Россию пока не подтвердили
Дата поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию пока не подтверждена окончательно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента.
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что встречу Эрдогана и президента России Владимира Путина планируется провести в Сочи 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана «пройдет скоро». Он подтвердил, что переговоры проведут в России.
«Визит господина президента в Россию предвидится. Но мы не объявляли прессе дату. Мы не делали каких-либо комментариев по этому поводу, я не знаю, откуда СМИ взяли эту информацию», - заявили в турецкой администрации.
Собеседник РИА Новости отметил, что 4 сентября - лишь одна из планируемых дат.
В середине июля Эрдоган сообщил, что Анкара готовится к визиту Путина в августе.
За месяц до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.
14 августа турецкие СМИ писали, что Путин приедет в Турцию «в ближайшие дни», а 22 августа появились сообщения, что Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России. Основной темой встречи станет продление зерновой сделки России и Украины.