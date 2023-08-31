Анонсирована новая встреча по Украине в формате Рамштайн

Пятая встреча контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

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По информации агентства, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на базе ВВС США Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Как и на предыдущих встречах, приглашены и страны, не входящие в НАТО.