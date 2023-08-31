Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал плевком в лице солдату ВСУ недовольство темпами контрнаступления. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», критикам следует «заткнуться» и самим отправиться в зону боевых действий.

Я посоветовал бы всем критикам заткнуться, приехать на Украину и постараться самим освободить один квадратный сантиметр, — сказал чиновник.

Ранее на Западе неоднократно звучали заявления о том, что Вооруженные силы Украины оказались не в состоянии добиться успеха в рамках контрнаступления даже при наличии внешней поддержке. Скептики утверждали, что с такими темпами операция затянется на долгие месяцы, если потери ВСУ не заставят Киев свернуться военную активность.

Так, ветеран Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявлял, что украинские власти вынесли своей армии приговор, когда решились начать контрнаступление. Он не исключает, что в сложившейся обстановке Киев может лишиться внешней поддержки.