Названа причина облысения принца Гарри

«Гарри страдает облысением по мужскому типу, которое является наиболее распространенной формой выпадения волос у мужчин. И не стоит забывать про гены. Однако сильный стресс из-за разрыва с семьей, безусловно, негативно отразился на его волосах», — объяснил эксперт.