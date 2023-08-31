Названа причина облысения принца Гарри
Принц Гарри лысеет волосы из-за сильного стресса, вызванного разрывом с королевской семьей. Об этом сообщает Daily Star.
В беседе с изданием эксперт по пересадке волос Спенсер Стивенсон заявил, что 38-летний принц Гарри страдает от облысения не только из-за генетической предрасположенности, но из-за сильного стресса.
«Гарри страдает облысением по мужскому типу, которое является наиболее распространенной формой выпадения волос у мужчин. И не стоит забывать про гены. Однако сильный стресс из-за разрыва с семьей, безусловно, негативно отразился на его волосах», — объяснил эксперт.
По мнению Стивенсона, Гарри использует специальные средства, чтобы остановить выпадение волос.
«Он явно улучшает внешний вид своих волос, используя волокна Nanogen, которыми пользуются многие знаменитости для маскировки лысины», — добавил он.
На прошлой неделе журнал OK! сообщил, что король Великобритании Карл III планирует провести «мирные переговоры» со своим младшим сыном принцем Гарри. По данным инсайдера, встреча отца и сына состоится 17 сентября.