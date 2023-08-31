В Нигере заявили о лишении посла Франции дипломатической неприкосновенности
Военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что посол Франции больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. Об этом сообщает Lebanon 24.
На прошлой неделе военные-мятежники потребовали от французского посла Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов из-за «действий французского правительства, противоречащих интересам Нигера». Посол проигнорировал вызов в МИД страны, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол останется на своем посту.
Военные также потребовали полного вывода французских войск из страны к 3 сентября.
В июле в Нигере произошел военный переворот. Военные отстранили президента Мохамеда Базума от власти, закрыли границу и ввели комендантский час. Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым главой государства.
Члены главного западноафриканского блока ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) договорились отправить войска в Нигер для восстановления конституционного порядка. В ответ на это военные Нигера разрешили вооруженным силам Мали и Буркина-Фасо зайти на территорию страны в случае нападения.