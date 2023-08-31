Додон счел незаконным переименование госязыка в Молдавии в румынский

"Я говорил об этом и ранее по разным поводам, и буду повторять столько раз, сколько будет нужно. Давайте гордиться тем, что у нас есть государство и наша самобытная идентичность - молдавская. Давайте любить наш язык, язык наших родителей, бабушек и дедушек - молдавский, подлинный язык молдавского государства", - написал Додон в своем Telegram-канале в связи с отмечаемым в четверг праздником родного языка. Он призвал народ "не поддаваться преходящим трендам".

Праздник языка был учрежден в Молдавии в 1990 году, когда на волне перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский язык государственным и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Тогда споры вокруг языка вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.

В 1994 году этот статус молдавского языка был обозначен в новой конституции, но это не положило конец спорам. Представители интеллигенции потребовали заменить его название в основном законе с молдавского на румынский. В нынешнем году парламент голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности принял соответствующее постановление. Голосовать за него отказались парламентарии оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Они указали, что по опросам, молдавский считает государственным языком большинство населения страны, а конституцию, по закону, можно изменить только двумя третями голосов. В свою очередь представители власти привели в качестве обоснования превалирование над основным законом текста Декларации о независимости Молдавии, в которой упоминался румынский язык. Этот документ парламент утвердил в 1991 году, по признанию авторов декларации, она составлена с помощью дипломатов соседней Румынии. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят граждане, остается одной из причин напряженности в обществе.