Украина третий день подряд получала электроэнергию из Польши и Румынии в аварийном порядке

Украина уже три дня подряд была вынуждена прибегать к аварийным поставкам электроэнергии из Польши и Румынии из-за высокой нагрузки на энергосистему. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Для покрытия спроса на электроэнергию компания "Укрэнерго" снова вынуждена была брать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши. Общий объем аварийной помощи составил 2 400 МВт·ч", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В "Укрэнерго" напомнили, что аварийная помощь является "самой дорогой мерой экстренного реагирования", которая позволяет сбалансировать энергосистему без отключения потребителей. Об аварийных поставках электроэнергии из Польши и Румынии компания информирует третьи сутки подряд. Также производится импорт электроэнергии из Молдавии и Словакии.