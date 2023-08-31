Лукашенко назвал провокационными учения НАТО у белорусских границ

Страны Североатлантического альянса настойчиво продвигают политику расширения НАТО, продолжают провокационные учения у границ Белоруссии. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Он отметил, что свои действия страны НАТО оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. По словам Лукашенко, руководство Польши и стран Балтии обвиняет Минск в «мифических агрессивных намерениях».