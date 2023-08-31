"Его толкают наверх". Эксперт оценил отставку главы британского Минобороны Уоллеса
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал отставку Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Великобритании. Эксперт допустил, что она может быть связана с дальнейшим продвижением политика по службе.
После ухода с должности главы министерства Уоллес останется заметной фигурой в рядах Консервативной партии Великобритании, отметил специалист.
Вполне возможно, что уход Уоллеса с поста связан с его дальнейшим карьерным ростом. В частности, по иерархии Консервативной партии, вслед за постом премьер-министра следуют посты министра иностранных дел и министра финансов. А министр обороны - это не самая влиятельная фигура среди членов кабинета. При этом Уоллес уже набрал политический вес. Могу ошибаться, но мне кажется, что все это - внутренняя кухня консерваторов, которые толкают его наверх. Надо честно признать, что руководство Консервативной партии Великобритании за последние годы не раз абсолютно проваливалось, и ему надо искать каких-то лидеров, которые смогут предотвратить досрочные выборы.Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
В Великобритании существует эффективная система гражданских госслужащих, при которой сохраняется преемственность профессионалов, подчеркнул аналитик.
"Постоянный секретарь (или первый замминистра, или статс-секретарь) - это профессионал, который рулит многими вещами. И вообще госчиновники Великобритании, тот самый "теневой кабинет", управляют деятельностью и механизмами министерства обороны, а также министерства иностранных дел. И в этом смысле министры как таковые - это политические назначенцы, которые могут и делают то, что нужно Кабинету министров с точки зрения публичной политики. В этом разрезе и надо относиться к Бену Уоллесу, потому что он на своем посту делал то, что было нужно Консервативной партии, которая все эти годы последовательно шла за Вашингтоном. Он был активным проводником именно этой политики, влияя непосредственно на политику оборонного ведомства в минимальной степени", — сказал профессор.
Серьезных изменений в работе Министерства обороны Великобритании в связи с уходом Уоллеса ждать не стоит, поддержка Киева с его стороны будет продолжаться в дальнейшем, отметил Подберезкин.
"Это последовательная политика, когда такие вещи определяют США - "старший брат" Великобритании. Англичане в этом смысле ориентируются на Вашингтон", — заключил эксперт.
Бен Уоллес ранее ушел с поста министра обороны Великобритании, который занимал с июля 2019 года. Его прошение об отставке на имя премьер-министра страны Риши Сунака было опубликовано на сайте правительства. Новым главой ведомства был назначен Грант Шаппс, возглавлявший до нового назначения минэнерго Британии.