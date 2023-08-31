"Постоянный секретарь (или первый замминистра, или статс-секретарь) - это профессионал, который рулит многими вещами. И вообще госчиновники Великобритании, тот самый "теневой кабинет", управляют деятельностью и механизмами министерства обороны, а также министерства иностранных дел. И в этом смысле министры как таковые - это политические назначенцы, которые могут и делают то, что нужно Кабинету министров с точки зрения публичной политики. В этом разрезе и надо относиться к Бену Уоллесу, потому что он на своем посту делал то, что было нужно Консервативной партии, которая все эти годы последовательно шла за Вашингтоном. Он был активным проводником именно этой политики, влияя непосредственно на политику оборонного ведомства в минимальной степени", — сказал профессор.