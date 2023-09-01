В ЕС обеспокоились из-за угрозы миграционного кризиса

Член Европарламента (ЕП) от Финляндии Пиркко Руохонен-Лернер спросила у Еврокомиссии (ЕК) о том, какие меры она планирует предпринять, чтобы избежать массовую миграцию в Евросоюз (ЕС) на фоне ситуации с прекращением действия зерновой сделки. «Лента,ру» изучила текст обращения депутата.

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Экспорт зерна оказывает влияние на большое количество развивающихся стран. Ситуация также может привести к волнениям в ряде стран и, в худшем случае, к массовой миграции в ЕС Пиркко Руохонен-Лернер

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В связи с этим она обратилась к ЕК с вопросами о том, какие действия она намерена предпринять в связи со сложившейся ситуацией, в частности, риска массовой миграции.

«Какие шаги Еврокомиссия намерена предпринять, чтобы обеспечить продолжение экспорта зерна из Украины? Какие шаги готова предпринять Еврокомиссия для предотвращения гуманитарной катастрофы в странах, где поставки зерна играли важную роль в продовольственной цепочке? Планирует ли Комиссия какие-либо меры по предотвращению массовой миграции в ЕС в результате сложившейся ситуации?» — говорится в тексте обращения европарламентария.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море. Он заявил, что Киев разработал «альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии», призвав Запад помочь обеспечить безопасность этого маршрута. При этом глава МИД уточнил, что под помощью подразумевается передача систем противовоздушной обороны (ПВО).