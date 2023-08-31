Стала известна позиция нового министра обороны Британии по Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс пообещал продолжить поддержку Украины на новой должности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) вскоре после назначения главой военного ведомства.

«Для меня большая честь быть назначенным министром обороны. <…> Вступая в должность, я с нетерпением жду возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил <…> и продолжить поддержку Великобританией Украины», — написал Шаппс.

Он также выразил благодарность экс-министру обороны Бену Уоллесу, отметив его вклад в глобальную безопасность Великобритании за четыре года нахождения в должности.

Ранее в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака назначили новым министром обороны страны Гранта Шаппса, который до этого занимал должность министра по энергетической безопасности и климатической нейтральности. Офис Сунака сообщил об этом в социальной сети X.

Отмечается, что Шаппс является давним политическим союзником премьер-министра Риши Сунака.