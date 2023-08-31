Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия выставила пять условий, в том числе касающихся снятия санкций с российской сельхозпродукции и возобновления поставок запчастей для сельхозтехники.

Россия приостановила участие в черноморской инициативе 17 июля. Российские официальные лица объяснили это тем, что требования Москвы, прописанные в соглашении, не были выполнены.

По мнению Кулебы, сентябрь должен стать важным этапом «в плане зерновой сделки и формулы мира».

«Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку», - пояснил министр иностранных дел Украины во время выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо.

Ранее в ходе телефонного разговора между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшемся 2 августа, была поднята тема встречи на высшем уровне. После чего турецкий лидер выразил надежду на то, что его российский коллега приедет с визитом в Турцию в течение августа.