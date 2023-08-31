Военные Габона провели обыски в доме отстраненного президента Али Бонго Ондимбы и нашли сумки, набитые наличными. Об этом на своей странице в X (бывший Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

Он опубликовал кадры, снятые во время обысков. На видео запечатлены около десяти крупных чемоданов и сумок, полностью набитых пачками евро, долларов и франков.

Напомним, что накануне в Габоне прошли выборы президента — победителем на них стал действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Вскоре после этого группа военных устроила переворот. Они не согласились с результатами голосования, закрыли границу и распустили все государственные органы.