Главы МИД БРИКС пригласили Индонезию в альянс
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что министры иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) направили стране приглашение присоединиться к блоку. Об этом сообщает ANTARA News.
Марсуди подчеркнула, что Индонезия все еще проводит анализ преимуществ вступления в БРИКС.
«Внутренние исследования все еще проводятся, чтобы взвесить выгоды с политической и экономической точки зрения», - сказала она.
Министр добавила, что Индонезия не направляла письмо о «выражении заинтересованности» в присоединении к БРИКС. В то же время она подчеркнула, что у страны хорошие отношения со всеми государствами-членами БРИКС.
В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ожидается, что они станут членами с 1 января 2024-го.
Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что вступление страны в БРИКС представляет большие возможности для внешней торговли. Он подчеркнул, что три члена организации являются торговыми партнерами Аргентины, поэтому возможность расширить экспорт с ними кажется «интересным вызовом».
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал приглашение в БРИКС «великим моментом» для своей страны, а в ОАЭ подчеркнули, что страна не отворачивается от Запада, вступая в БРИКС.