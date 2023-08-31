Главы МИД БРИКС пригласили Индонезию в альянс

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что министры иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) направили стране приглашение присоединиться к блоку. Об этом сообщает ANTARA News.

Марсуди подчеркнула, что Индонезия все еще проводит анализ преимуществ вступления в БРИКС.

«Внутренние исследования все еще проводятся, чтобы взвесить выгоды с политической и экономической точки зрения», - сказала она.

Министр добавила, что Индонезия не направляла письмо о «выражении заинтересованности» в присоединении к БРИКС. В то же время она подчеркнула, что у страны хорошие отношения со всеми государствами-членами БРИКС.

В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ожидается, что они станут членами с 1 января 2024-го.

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что вступление страны в БРИКС представляет большие возможности для внешней торговли. Он подчеркнул, что три члена организации являются торговыми партнерами Аргентины, поэтому возможность расширить экспорт с ними кажется «интересным вызовом».