Кулеба: встреча Путина и Эрдогана станет последним шансом для зерновой сделки
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с мнением, что встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана станет шансом увидеть возвращение Москвы в зерновую сделку.
По его словам, сентябрь сыграет очень важную роль для зерновой сделки.
«Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку», — приводит РИА Новости заявление Кулебы.
Ранее он попросил западных партнёров обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Чёрном море.