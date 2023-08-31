В США назвали причину украинского кризиса

Предпосылки начала военных действий на Украине были созданы США еще задолго до президентства Владимира Путина. Об этом рассказал в своем YouTube-канале американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пишет РИА Новости.

В 2021 году США и НАТО фактически проигнорировали предложения России по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток и принятие в его состав Украины. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.

«Тридцать лет назад американский президент пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток. (…) К сожалению, они начали планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х. По моему мнению, это самая большая ошибка, которую совершили США», - уверен Джеффри Сакс.

По его словам, такими действиями был нанесен серьезный ущерб российско-американским отношениям, доверие было подорвано, что и стало истоком текущего украинского кризиса.

«Все это началось задолго до президентства Путина. (…) Основанием послужила убежденность Америки в концепции однополярного мира. Эта убежденность была ошибочной, опасной и провокационной», - отметил эксперт.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что сейчас нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО. Уже в сентябре 2022 года Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре.