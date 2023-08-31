Президент Нагорного Карабаха решил уйти в отставку

"Завтра я подам народу и Национальному собранию (парламент - прим. ТАСС) Республики Арцах (НКР - прим. ТАСС) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах. Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мои контакты со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели. Это обдуманное решение, принятое исключительно мной по результатам анализа имеющихся у меня данных", - отметил он.