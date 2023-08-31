Глава МИД Австрии высказался за блокировку счетов нигерских военных

Евросоюзу стоит удовлетворить просьбу Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о введении санкций против военных Нигера на фоне мятежа в стране. Такое мнение выразил глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Толедо.

Шалленберг поддержал своего алжирского коллегу Ахмеда Аттафа, заявившего, что использование силы для урегулирования кризиса будет иметь тяжелые последствия как для самой страны, так и для всего региона.