Трамп заявил, что спас мир от ядерного Холокоста

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока спас мир от ядерной войны. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на записи речи политика во время дачи показаний генеральному прокурору штата Нью-Йорка Летиции Джеймс за закрытыми дверями.

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"Я думаю, что у вас случился бы ядерный Холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Я думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали [президентом США]", - приводит издание слова Трампа. Он также отметил, что считает свое пребывание в Белом доме "самой важной работой в мире, спасающей миллионы жизней".

В июне 2018 года, когда президентом США был Трамп, в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты "очень близки" к ядерной войне с Россией, сейчас самое опасное время за всю историю страны. Выступая перед своими однопартийцами в штате Джорджия 11 июня, Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.