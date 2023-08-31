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Американский экономист рассказал, почему не работают санкции Запада

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Россия успешно обходит западные санкции, через третьи страны в РФ поставляют все - от автомобилей до смартфонов. К примеру, лимузины Mercedes S-класса, которые считаются автомобилями класса люкс и попадают под запрет, россияне могут приобрести через Киргизию. Американский экономист Робин Брукс заявил Die Welt, что единственный способ сделать санкции эффективными - это дальнейшее снижение предельного уровня цен на российскую нефть, а также внесение в санкционные списки танкеров, перевозящих топливо.

Брукс подчеркнул, что отследить передвижение товаров крайне трудно, а у компаний зачастую не хватает ресурсов, чтобы этим заниматься, поэтому санкции, направленные на запрет поставок каких-либо товаров, неэффективны. По мнению Брукса, если бы западные страны ввели полное энергетическое эмбарго в феврале 2022 года, российская экономика бы «полностью рухнула». Российская валюта резко обесценилась бы, а инфляция - резко выросла.

Экс-аналитик ЦРУ: Россию не взяли в НАТО, чтобы сохранить врага

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью Judging Freedom, что Россия рассматривала возможность вступления в НАТО, но альянс этого не хотел, чтобы сохранить Москву в качестве врага и оправдать свой гигантский бюджет. Джонсон подчеркнул, что вопросы о вступлении России в НАТО поднимали бывший и нынешний президенты страны Борис Ельцин и Владимир Путин.

«Оба раза было отказано. Почему? Если вы примите Россию в НАТО, то больше не будет врага, который может оправдать оборонный бюджет в 800 миллиардов долларов», - заявил аналитик. Джонсон подчеркнул, что на фоне отказа НАТО российские власти наблюдали, как США размещают ракетные системы Aegis, способные нести ядерные боеголовки, в Румынии и Польше, а также проводят совместные учения с Украиной. Эксперт предложил представить, «какая паника началась бы в Америке, если бы Россия провела военные учения в Мексике».

Сможет ли Украина «воевать десятилетиями»

В недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на Украине может быть реализован сценарий «вечного конфликта» - по модели Израиля, который «воюет десятилетиями», рассказал в своей статье для немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах. США действительно рассматривают гарантии безопасности для Украины по израильскому образцу: оружие, деньги и политическую поддержку, но без членства в НАТО. Однако Лаутербах считает, что Украине не сможет долго вести боевые действия.

Автор напомнил о важном различии: Израиль значительно превосходит своих арабских соседей в военном отношении, чего нельзя сказать об Украине в обозримом будущем. Он подчеркнул, что Киеву не стоит рассчитывать на прямую военную поддержку США - американцы не собираются отправлять своих солдат в бой.

Американский ведущий предрек «горячую войну» США и России

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил в эфире The Adam Carolla Show, что власти США «собираются воевать с Россией». По оценке Карлсона, «горячая война» между двумя странами может начаться в 2024 году.

По мнению ведущего, администрация президента США Джо Байдена хочет начать боевые действия, «чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени» перед выборами 2024 года. Также Карлсон заявил, что Вашингтон мог бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, так как «украинской армии без НАТО не существует».

«Кассетные бомбы США приносят страдания Афганистану спустя 20 лет»

Кассетные боеприпасы США загнали народ Афганистана в ужасную пропасть, оставив глубокие шрамы, разрушив дома и вызвав жертвы среди гражданского населения, пишет китайский портал CGTN. Издание ссылается на статистику, согласно которой в течение 20 лет в результате боевых действий погибло более 170 тысяч жителей Афганистана, а почти треть афганского населения стали беженцами.