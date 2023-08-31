Гранта Шэппса назначили на пост министра обороны Великобритании

На должности министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сменил его коллега Грант Шэппс - глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства, сообщает ТАСС и телеканал Sky News.

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О назначении Шэппса также говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Сегодня стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку, направив соответствующее заявление премьер-министру Риши Сунаку. Глава правительства принял отставку Уоллеса. В официальном письме, опубликованном на сайте британского правительства, Сунак заявил, что понимает его желание уйти с должности и выразил министру благодарность за работу.

На пост главы Минобороны был назначен руководитель Министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шэппс.

«Король был рад утвердить следующие назначения: Грант Шаппс становится министром обороны», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.