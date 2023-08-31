Сунак принял отставку министра обороны Уоллеса

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку министра обороны страны Бена Уоллеса. Об этом сообщает Sky News.

«Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением», — передает телеканал слова Риши Сунака. Ранее Уоллес принял решение покинуть свой пост спустя четыре года работы.

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