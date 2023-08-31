Боррель: ЕС не планирует эвакуацию своих граждан из Габона

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза не планируют эвакуировать своих граждан из Габона после захвата военными власти в стране. Об этом он заявил перед неформальным заседанием министров иностранных дел стран сообщества в Толедо.

"Нет никаких предпосылок для эвакуации, ситуация спокойная, не видим рисков насилия <...>. В Габоне находятся тысячи граждан [европейских стран], но ни одна страна не выразила беспокойства по этому вопросу", - отметил он.

Боррель напомнил, что европейские граждане были ранее эвакуированы из Нигера после произошедшего там военного мятежа. Глава внешнеполитической службы ЕС также добавил, что послы европейских стран и сотрудники дипломатических представительств продолжают работу в африканской стране.

31 августа газета Financial Times информировала, что европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране. Боррель заявлял ранее, что переворот в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза. По его словам, участники сообщества будут реагировать на события в Габоне таким же образом, как и на события в Нигере, в том числе и в вопросах помощи европейским гражданам, находящимся в африканской стране.