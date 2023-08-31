Байден отказался расширять контакты с «Талибаном»*

Спустя два года после вывода войск из Афганистана администрация президента США Джо Байдена отказывается от расширения контактов с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что после вывода американских войск из Афганистана страна избежала гражданской войны. Хоть талибы во многих моментах нарушают права человека, однако они смогли победить коррупцию и борются с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида» (запрещена в России).

Но в США отказываются от расширения контактов с движением, которое фактически контролирует Афганистан. Несмотря на то, что гуманитарная помощь от Вашингтона могла бы облегчить крайнюю бедность в стране, а также помочь решить проблемы с водоснабжением, энергетической системой или работой банков. Кроме этого, введенные США санкции ограничивают иностранные инвестиции и усугубляют экономическое положение.

«Любое признание "Талибана" полностью исключено», — заявил в апреле заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Однако эта ситуация может измениться в случае переизбрания Байдена на пост президента в 2024 году, предполагает издание.