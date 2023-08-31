Итальянцев возмутили обвинения Украины в адрес Папы Римского

Резкая реакция украинских политиков на слова Папы Римского Франциска о величии России является доказательством русофобии. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Во время телемоста с католической молодежью из России, который прошел 25 августа, Папа Римский напомнил россиянам, что они наследники страны «большой культуры и большой человечности», «могучей и просвещенной империи» и должны стать «сеятелями примирения». Его слова вызвали резкую реакцию на Украине. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал понтифика «инструментом российской пропаганды», а его речь «безоговорочным поощрением» империализма.

При этом итальянское издание задалось вопросом о том, что же именно, по мнению украинцев, должен был сказать глава церкви молодым российским католикам.

«Быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить [президенты России Владимиру] Путину? Смотреть сериал с [украинский лидер Владимир] Зеленским в главной роли?» - говорится в статье.

Журналисты напомнили, что Папа Римский является «одним из немногих сторонников мира и тем, кто выступает против гонки вооружения». И он уже не раз осуждал военный конфликт на Украине, называя его «кощунственным и отвратительным актом».

«Но, если он не оскорбляет русский народ и его великую историю, то он — агент империалистической пропаганды», - констатировали итальянцы.