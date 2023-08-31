Названо условие ускоренного вступления Украины в ЕС

Guardian: Вступление Украины в ЕС ускорится только при максимальном давлении
Украина сможет быстрее вступить в Евросоюз в том случае, если внутри объединения будет оказываться «максимальное политическое давление». Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
По словам высокопоставленного европейского дипломата, Украина и Молдавия — наиболее вероятные претенденты на членство. Однако для ускорения процесса их вступления в ЕС ничего не будет предпринято, пока внутри блока не начнется серьезный «шум».
— Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво, — цитирует дипломата издание.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
Представитель Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза после завершения конфликта, так как не сможет одержать в нем победу. По его словам, после подобного исхода Украина либо станет нейтральной, либо вообще прекратит свое существование.