Названо условие ускоренного вступления Украины в ЕС

Украина сможет быстрее вступить в Евросоюз в том случае, если внутри объединения будет оказываться «максимальное политическое давление». Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, Украина и Молдавия — наиболее вероятные претенденты на членство. Однако для ускорения процесса их вступления в ЕС ничего не будет предпринято, пока внутри блока не начнется серьезный «шум».

— Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво, — цитирует дипломата издание.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС.